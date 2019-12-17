بث مباشر.. حفل نانسي عجرم في السعودية

يقدم موقع "الدستور" بثًا مباشرًا لحفل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه.



نانسي عجرم كانت قد بدأت حفلها على نغمات أغنية "بدنا نولع الجو"، والتي أشعلت بها حماس الجمهور منذ بداية الحفل.



من ناحية أخرى، تستعد نانسي عجرم لإحياء حفل غنائي كبير في الإمارات، 31 ديسمبر الجاري، حيث سيقام في جزيرة "المارية" بإمارة أبوظبي، ويشاركها الغناء في الحفل الفنان تامر حسني.



