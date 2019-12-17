نانسي عجرم تشعل ليل السعودية بأغنية "بدنا نولع الجو"

أشعلت الفنانة اللبنانية ناسي عجرم، حفلها الغنائي الثاني بالسعودية، والمقام حاليًا ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه.



وبدأت نانسي عجرم، حفلها الغنائي بأغنية "بدنا نولع الجو"، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير ورددوا كلمات أغانيها.



وتبعتها الفنانة اللبنانية بأغنية "مافي أعيش إلا معك"، ومن المقرر أن تؤدي عددًا من أشهر أغانيها التي تجمع ما بين القديم والحديث.



وتألقت نانسي عجرم خلال الحفل بفستان نبيتي محتشم وذلك لمناسبة شروط الحفلات الفنية في السعودية.



من ناحية أخرى، تستعد نانسي عجرم لإحياء حفل غنائي كبير في الإمارات، 31 ديسمبر الجاري، حيث سيقام في جزيرة "المارية" بإمارة أبوظبي، ويشاركها الغناء في الحفل الفنان تامر حسني.



