بكلمات مؤثرة.. أصالة تحتفل بعيد ميلاد شقيقها

احتفلت الفنانة السورية أصالة، بعيد ميلاد شقيقها أنس نصري، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".



وقالت أصالة، في تعليقها على صورة شقيقها: "كل سنة وسندي أخي وحبيبي وروح قلبي ونور عيوني بألف خير الدّنيي بتحلى لمّا بتكون جنبي، يا أجمل خال لولادي ويا أحلى وأنبل الشّباب يا أنّوسة الرّوح".



وحصدت الصورة على العديد من تعليقات متابعيها التي هنأته بعيد ميلاده وتمنت له أعواما عديدة.



من ناحية أخرى، كشفت أصالة مؤخرًا في كواليس مشاركتها بـ"سمرات موسم الرياض"، والتي تنظمها الهيئة العامة للترفيه عن تحضيرها لألبومها الخليجي الجديد والذي وصفته بأنه سيكون مختلفًا تمامًا عن كل ما قدمته سابقًا.



وتتعاون أصالة خلال ألبومها الجديد مع الأمير عبدالرحمن بن مساعد، رئيس نادي النصر السعودي.

