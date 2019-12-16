غالية بن علي: لن ألجأ للإسفاف في الأغاني

قالت الفنانة التونسية غالية بن علي، إنها لن تلجأ لأي إسفاف في الأغاني التي تقدمها للجمهور.



وأضافت خلال لقائها في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر فضائية on e على هامش المنتدى الثالث لشباب العالم: "أنا أحب الرقص بكل أنواعه وأحب الأشياء الحاضرة وأن الناس لا تتمالك نفسها وترقص".



وتابعت: "ممكن نكذب على نفسنا ونلهي نفسنا بأشياء، لأننا نحتاج لعطلة نوقف الوقت فيها ونستمع لأشياء بها هيصة لأن ما نحمله في قلوبنا ثقيل، ولكن في النهاية عندما نكون وحدنا نرجع للفن الجميل لأنه ينتصر".



وأكدت أن الناس تلجأ للقرآن عندما تضيق بهم الحياة.

