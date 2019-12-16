تامر أمين: أعجبت بصوفيا وأتمنى الارتباط بها

قال الإعلامي تمر أمين، إن الروبوت صوفيا، هي ثورة جديدة، وحضورها كضيف في منتدى شباب العالم الثالث، شئنا أو أبينا ولا بد أن نعترف بأن هذا هو العصر الحالي الذي يجب أن ننتبه إليه.



وأضاف خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار": "قديمًا كنا نتكلم عن مراحل تطور الإنسان والثورة الصناعية والاقتصادية، وتكنولوجيا المعلومات والآن دخلنا في ثورة جديدة وهي نتاج تكنولوجيا المعلومات".



وأكد أننا وقفنا على آليات الماضي حول الاشتراكية، وغيرها وكان ذلك سبب تأخرنا عن العالم الغربي، والذي اتجه إلى التقدم التكنولوجي واستخدمه في تسخير الإمكانيات في أماكن مختلفة.



وتابع، صوفيا رسالة الواقع يعيشها، وذلك في ظل انبهارنا نحن بها، والغرب تجاوز صوفيا وأصبحت بالنسبة لهم ماضي، وأنا في منتهى السعادة لأن إدارة المنتدى انتبهت أن الذكاء الصناعي هو الحاضر والآتي ولذا هي أهم جلسات المنتدى.



وأوضح أن اللغات أصبحت الآن هي التكنولوجيا لأنها لغة الإبداع والابتكار والعمل، فإذا لم تعرفها فليس لك مكان، فرسالة جلسة الذكاء الاصطناعي تحمل عنوان "أيها المصريون احجزوا مقاعدكم الآن للغد"، مشيرًا إلى أنه لا بد أن يكون المصري صانع ومبتكر وليس شاهد فقط، لأن لغة العصر هي التكنولوجيا والبحث العلمي والذكاء الإصطناعي.



وقال تامر أمين: "أنا حبيت صوفيا وكلي أمل أن ترضى أن ترتبط بي ليس كزواج ولكن ترتبط بي كلغة وثقافة وعصر وكفهم وتكون من المجتمع الخاص بي صوفيا الرسالة والرمز، وليس الروبوت".

