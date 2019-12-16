تامر حسني عن تكريمه من قبل "الشباب والرياضة": "له طعم تاني"

عبر الفنان تامر حسني، عن سعادته بتكريم وزارة الرياضة له بعد الجائزة التي نالها من "جينيس ريكورد"، لتحقيقه أكبر مشاركات على لوحة جدارية في العالم لقصص استلهمها الجمهور من أعماله الفنية.



وقال تامر حسني، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام": "كل الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على تكريمه الغالي لي كواحد من أبناء مصر حقيقي التكريم من بلدي ليه طعم تاني".



وكانت وزارة الشباب والرياضة أعلنت حفل تكريم تامر حسني، يوم الخميس المقبل على مسرح وزارة الشباب والرياضة، كما قررت توزيع جوائز مسابقة "غني" لتامر حسني (egy talents).



علاقة تامر حسني والإعلام



يذكر أن تامر حسني، كان قد اشتكى خلال لقائه في برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية "النهار"، من تجاهل الإعلام المصري للإنجازات التي يحققها، مؤكدًا أنه استطاع أن يحول كل محنة لمنحة ويحقق مزيدًا من الإنجازات.



كما كشف سر عدم اصطحابه فريق إعلامي معه من مصر خلال أيام ترشيحه للجائزة "جينيس ريكورد"، مؤكدًا أن السبب في ذلك هو خوفه من الفشل في التجربة وعدم تحقيقه رقم قياسي فيها.

