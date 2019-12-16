-
الإثنين 16 ديسمبر 2019 الموافق 19 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

رومانيا تحيى الذكرى الثلاثين للثورة التى أطاحت بتشاوشيسكو

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 07:35 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أحيت رومانيا الذكرى الثلاثين للثورة التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل نيكولاي تشاوشيسكو، ونُظمت "مسيرة الحرية" في مدينة تيميشوارا التي تعتبر مهد ثورة عام 1989، إلى جانب نشاطات أخرى.

وسار عدة مئات وهم يحملون المشاعل والإعلام الوطنية إلى كنيسة القس الإصلاحي لازلو توكيس، الذي أشعل قرار طرده وترحيله لانتقاده ديكتاتورية تشاوشيسكو في عظاته الدينية شرارة الثورة.

وقال "توكيس"، الذي يبلغ 67 عاما لفرانس برس: "لم أكن اتخيل أن الناس يمكن أن يستجيبوا لدعوتي وأن يأتوا إلى كنيستي للتعبير عن تضامنهم"، مضيفا: "هذا التضامن تحوّل الى حركة اعتراضية ضد النظام الشيوعي".

وكُتب على لوح بجانب باب كنيسة توكيس باللغات الرومانية والمجرية والألمانية والصربية، وهي اللغات التي تتحدث بها المجتمعات المختلفة في تيميشوارا "الثورة التي أنهت الديكتاتورية بدأت من هنا".

وكان بالإمكان سماع شعارات بات عمرها اليوم 30 عاما مجددا، مثل شعار "اليوم تيميشوارا، غدا في كل أنحاء البلاد"، التي قضت على آخر نظام شيوعي في أوروبا.

وقالت كودروتا تشيسنيا البالغة 41 عاما والمشاركة في المسيرة "لا نريد لتضحيات هؤلاء الشبان ان تنسى أبدا. قلت لأبني انه يتوجب علينا احترام ذكرى الثورة".

وبعد يومين على بدء تجمعات التضامن مع القس، أعطى تشاوشيسكو الأمر باطلاق النار على المتظاهرين، فقتل في تيميشوارا نحو 60 منهم وجرح أكثر من ألفين في 17 ديسمبر من عام 1989.

وقال أستاذ التاريخ أدريان كالي البالغ 51 عاما إن موجة التغيير سبقت توقعاته "اليوم بامكان أي شخص السفر الى الخارج وشراء سيارة واقتناء منزل".

وأبدى اسفه لأن الشبان يعرفون القليل عن التاريخ.

لكن غيرهارد أولمان الذي يعمل مهندسا لا يوافقه الرأي على أن الأوضاع أفضل، وهو قال "أنظر الى الأجور، والمستوى المعيشي للناس"، على الرغم من حضوره خصيصا الى تيميشوارا من المانيا حيث هاجر عام 1994 للمشاركة في احياء ذكرى الثورة.

في ديسمبر عام 1989 وصلت التظاهرات ضد النظام الى العاصمة بوخارست، وفي اليوم التالي فرّ تشاوشيسكو مع زوجته من المدينة بمروحية قبل ان يتم اعتقالهما وادانتهما ثم اعدامهما ليلة عيد الميلاد عام 1989.

وشهدت الثورة الرومانية مقتل 1،104 أشخاص واصابة 3،552 آخرين.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

السيسى: لدينا القدرة على التدخل المباشر فى ليبيا لكننا لم نفعل #منتدى_شباب_العالم

منذ حوالي 22 ساعة

الأرصاد: الحرارة تعود لمعدلاتها غدًا.. والقاهرة 20 درجة

منذ حوالي 20 ساعة

تشريح جثة موظف قتلته زوجته فى أكتوبر

منذ أقل من ساعتين

فيديو.. نجلاء بدر تكشف حقيقة علاقتها بعمرو دياب

الصور

image description

مبارة فوز الأهلي على حرس الحدود في الدوري العام

image description

"تعليم الأقصر" يطلق برنامج توعية المعلمين بقضايا الهجرة واللاجئين

image description

"أوقاف الإسكندرية" تطلق 55 أمسية دينية لرفع المستوى الثقافى

image description

"حي أول طنطا" يتبرأ من عامل النظافة المعتدى عليه: "منعرفهوش" (صور)

image description

وفد من ذوي الإعاقة بأسوان يشارك في معرض مشغولات القاهرة

الأكثر قراءة

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش والقنوات الناقلة

الخميس.. أخر موعد لتلقى طلبات التعيين بـ"التعاون للبترول" فى 9 محافظات

هكذا أنهى عبدالحليم حافظ حياة فنان كبير.. «قال إن دمه ثقيل فأهمله المنتجون»

فيديو.. نجلاء بدر تكشف حقيقة علاقتها بعمرو دياب

أيام زمان

أسرار شارلي شابلن المصري.. أضحك الناس بطريقة غريبة ومات قبل أن يزوج مراته

سر تلقيب أحمد راتب بـ«أبو كلثوم».. بهذه الطريقة كرّمه رفيق الحريري

هكذا أنهى عبدالحليم حافظ حياة فنان كبير.. «قال إن دمه ثقيل فأهمله المنتجون»

لهذه الأسباب كرهت يسرا والدها: "استغلها وشوه وجهها" (صور)

نجم الساعة

أسرار شارلي شابلن المصري.. أضحك الناس بطريقة غريبة ومات قبل أن يزوج مراته

الصحة

أطباء أستراليون يطالبون بإعلان حالة الطوارئ بسبب دخان الحرائق

الاختيارات السيئة للأطعمة تزيد خطر الإصابة بالسرطان

أدوية الالتهابات تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي

الاختبارات الجينية تمنع انتقال الأمراض الوراثية للأطفال

الرئيس نيوز

خروج سوزان مبارك من المستشفى بعد جراحة ناجحة

عقيلة صالح: نرفض التدخل الخارجي في ليبيا

الحكومة تتقشف.. إلغاء 58 ألف خط تليفون وتخفيض أسطول السيارات

قرار جمهوري بإنشاء كليتين جديدتين بأكاديمية السادات

منوعات

رومانيا تحيى الذكرى الثلاثين للثورة التى أطاحت بتشاوشيسكو

أفضل هدايا الكريسماس

فواكه تخفف من تناول أكل الحلوى

مئات الوظائف شاغرة في وزارات ألمانية

كشكول

محافظ البحيرة يكرم رئيس جامعة الأزهر في احتفالية إيتاي البارود

جامعة قناه السويس تنظم برنامج تدريبي للإسعافات الأولية

للأمهات.. كيف تواجهين السلوك العدواني عند طفلك؟

موعد امتحانات النقل بمدارس التعليم الفني بالقليوبية

إسلام سياسي

تطبيقات الهواتف بديل داعش بعد فشله على منصات التواصل الاجتماعي

باحث يكذب الإخوان بشأن المشاركة في حرب فلسطين

فرحة إخوانية بالتعاون القطري التركي الجديد

الخلاف يزيد بين عناصر الإرهابية.. برنامج شهادات عزوز لتثبيت رواية معينة وليس توثيق تاريخ

مقالات الرأي
د. منى حلمى
اللغة العربية.. نقاب من الكلمات يحجب وجود المرأة
د.أحمد الخميسى
الست موزة نظام عالمى
عمرو خالد
الصلاة على النبى.. الطريق لنيل شفاعته «1»
ماجد حبته
المملكة لن تكون متحدة
المزيد

الثقافة

"الطوق والأسورة" أفضل عرض بمهرجان قرطاج

"ثقافة الأقصر" تناقش "القواعد الأساسية للتعامل مع الطفل"

"إبداعات فن كتابة الشعر" محاضرة بثقافة القليوبية

"ثقافة الطفل" بطنطا تختتم أسبوع أفلام السينما الأفريقية

صفحتنا ع الفيس بوك