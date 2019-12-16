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بالصور.. نجم البرازيل وزوجته يصلان القاهرة للترويج للسياحة المصرية

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 01:23 ص
جريدة الدستور
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وصل داني ألفيس لاعب كرة القدم البرازيلى بصحبة زوجتة عارضة الأزياء جوانا سنن، إلى مطار القاهرة الدولي، وكان في استقبالهما رجل الأعمال المصري تامر وجية، رئيس شركة برايم جروب للسياحة.

وكان رجل الأعمال تامر وجية، وجه دعوة للاعب كرة القدم البرازيلي الحاصل على أكبرعدد بطولات في التاريخ لزيارة مصر مع زوجته، حيث سيقوما بزيارة عدة مناطق الأثرية والسياحية في العاصمة وبعض المدن السياحية الأخرى بمصر.

تعتبر الزيارة هي الثانية للاعب البرازيلي في مصر، حيث قام بزيارة مصر منذ عدة سنوات مع منتخب السامبا بكأس العالم للشباب، والذي تم تنفيذ أحداثه في مصر في ذلك الوقت، و فازت البرازيل به.

وتأتي هذه الزيارة بهدف الترويج للسياحة المصرية، وتلسيط جميع وسائل الإعلام في العالم حول النجم البرازيلي وزوجته وزيارتهما لمصر والأماكن السياحية التي سيستمعان بقضاء الوقت بها.

ويعتبر "ألفيس" أكثر لاعب متوج بالبطولات على الإطلاق وله تاريخ طويل في كرة القدم دوليًا سواء مع منتخب البرازيل أو نادي برشلونة ثم باريس سان جيرمان.

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