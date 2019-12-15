تامر حسني لجمهوره بالمغرب: انتوا حقيقيين ولا فوتوشوب

كشف الفنان تامر حسني، عن أكثر الحفلات الفنية التي شهدت حضور عددًا كبيرًا من جمهوره والذي فاق كل التوقعات، وهي حفله في مهرجان تطوان بالمغرب.



وقال تامر حسني، خلال حواره في برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عب فضائية "النهار"، إن الحفل شهد حضور ما يقارب من 400 الف شخص ومع انتهاء الحفل وصل عدد الجمهور إلى نصف مليون.



وأكد أنه لم يكن يصدق حضور كل هذا العدد من الجمهور ولهذا وجه إليهم سؤالًا قال لهم فيه: "أنتم حقيقيين والأ دا فوتوشوب".



وتابع، أن أكثر فيلم حقق إيرادات من الأفلام التي قدمها هو فيلم "البدلة"، والذي تصدر شباك تذاكر السينما وقت عرضه بإيرادات وصلت إلى 70 مليون جنيه.



وكان الفنان تامر حسني، قد كشف خلال حواره، أنه منذ طفولته كان يضع في غرفته لوحه تتضمن على أهم أحلامه والتي حققها كلها بالإضافة إلى عدد أخر من الأحلام لم يكن يتوقع تحقيقه، ومنها استقبال الجمهور له في المطارات بالورد والزفة، وكذلك عدد جمهوره في حفل المغرب، وكذلك حصوله على جائزة "جينيس ريكورد".