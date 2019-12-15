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عالم

البحرين: ندعم مصر في جهودها لحماية أمن واستقرار ليبيا

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 08:23 م
جريدة الدستور
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جدد مملكة البحرين، موقفها الثابت الداعم لجمهورية مصر العربية الشقيقة وأمنها واستقرارها ومساندتها التامة للجهود الدؤوبة والمتواصلة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز التنمية والرخاء والازدهار للشعب المصري الشقيق، وحماية الأمن القومي العربي وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وشددت مملكة البحرين في بيان، على دعمها لمساعي مصر الحثيثة لاستتباب الأمن والسلم في دولة ليبيا الشقيقة، وتأييدها لكل ما من شأنه الحفاظ على أمنها ويكفل سلامة ووحدة أراضيها، ويسهم في تحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في التنمية والتقدم، والقضاء على مختلف أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

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