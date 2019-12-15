محمد بن زايد يهنئ البحرين باليوم الوطني

هنأ الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، البحرين باليوم الوطني للبحرين.



وقال محمد بن زايد، في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر": "خالص تهانينا للبحرين ملكًا وشعبًا بمناسبة اليوم الوطني الـ 48.. تمنياتنا لأهلنا وأشقائنا في البحرين مزيدا من التقدم والازدهار والرفعة.. حفظ الله المملكة وأدام عليها الخير والأمن والاستقرار".



اليوم الوطني للبحرين

يذكر أن البحرين، أعلنت استقلالها رسميًا في 15 أغسطس 1971، التي تمثلت في توقيع معاهدة صداقة مع بريطانيا أنهت الاتفاقات السابقة بين الجانبين.



وعلى الرغم من أن 15 أغسطس، هو التاريخ الفعلي الذي نالت فيه البحرين استقلالها عن بريطانيا، إلا أنها لا تحتفل بهذا التاريخ، وبدلا من ذلك فإن البحرين تحتفل سنويا في 16 ديسمبر بـ"اليوم الوطني" الذي يتزامن مع يوم تتويج الحاكم السابق عيسى بن سلمان آل خليفة، على هذا النحو فإن 16 ديسمبر يوم عطلة وطنية وعادة ما يتم الاحتفال بعرض للألعاب النارية.