زلزال جديد يضرب إندونيسيا بقوة 5.3 درجة

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأحد، ضاحية توبيلو الواقعة في جزيرة هالماهيرا بإقليم مالوكو الشمالية بشرقي إندونيسيا.



ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال يبعد 81 كيلو مترا عن غربي ضاحية توبيلو وعلى عمق 109.3 كيلومتر تحت سطح البحر.



ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع خسائر مادية.



وضرب بالأمس زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر جزيرة لايوي بإقليم مالوكو الشمالية بإندونيسيا، اليوم.

