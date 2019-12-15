السيسي: استعادة الدول سيادتها الوطنية يساعد في حل أزمات المنطقة #منتدى_شباب_العالم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن قضية الإرهاب تسببت في الهجرة غير الشرعية، ويجب أن تستعيد سوريا استقرارها لرجوع المهاجرين واللاجئين بشكل أسرع، ولا بد من جعل الأفكار إجراءات تنفيذية، وتقديم حلول لعودتهم إلى البلاد بدلًا من دفع أموال للدول لاستقبالهم.



وأضاف الرئيس السيسي، خلال جلسة "سبل التعاون بين دول المتوسط بمنتدى شباب العالم"، أنه لا بد من عدم تدخل الدول في شئون سوريا ولبنان وليبيا لاستعادة استقرارها، مشيرا إلى أن ليبيا أصبحت معبرا للمهاجرين إلى أوروبا، لافتا إلى أن الأمن القومي في مصر متعلق بشكل مباشر بالأوضاع فى ليبيا.



وأكد الرئيس السيسي أنه في حال استمرار الأزمة في لبنان فإن سوريا لن تكون وحدها المتضررة، مشيرا إلى أنه لا بد من استعادة الدولة مكانتها وسيادتها الوطنية لحل أزمات المنطقة.

