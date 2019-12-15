السيسي: انحياز مصر لفكرة الدولة الوطنية هدفه ترسيخ الاستقرار #منتدى_شباب_العالم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه إذا لم يتمكن العالم من إيجاد حل دائم لبعض القضايا، مثل الهجرة غير الشرعية والإرهاب، فعليه أن يحاول إيجاد حلول مرحلية تقلل من آثار هذه الظواهر.



وأوضح السيسي، في كلمته اليوم خلال جلسة سبل تعزيزالتعاون بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة بمنتدى شباب العالم، أن ما حدث خلال الـ10 سنوات الماضية في المنطقة أوجد حالة من عدم التوازن الأمني في الأقليم، مشيرا إلى أن الدول كانت مبنية على أساس ولها نظام معين ولكن تم العبث بهذا النظام.



واستطرد أن رؤية مصر بضرورة عودة الدولة الوطنية لم تكن انحيازا لأحد أو انحيازا لنظام معين، ولكن كانت انحيازا لحالة الاستقرار، وضرورة عودة الاستقرار للدولة، خاصة أن النتائج التي ستترتب على الخلل الأمني قد يدفع الجميع ثمنها.

