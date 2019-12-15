الفنون الشعبية لقصور الثقافة تتألق بمنتدى شباب العالم

قدمت فرق الإسماعيلية والأقصر وشرم الشيخ للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، عروضهم الفنية المبهرة بمدينة شرم الشيخ لضيوف منتدى شباب العالم احتفالا بانطلاق فعاليات المنتدى العالمى.



وقدمت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية عرضها الفنى بمسرح السوق القديم بشرم الشيخ، والذى تضمن رقصات وتابلوهات فنية مبهرة مستوحاة من التراث والبيئة المرتبطة بمدن القناة وشبه جزيرة سيناء، منها رقصة الضمه والصيادين، تصميم عمرو عجمى وفاروق مصطفى وتدريب شريف مبارك ومجدى خيرت الله، أعقبها فاصل من السمسمية الاسماعيلاوية والتى تفاعل معها الحضور.



تلاها عرض فنى لفرقة شرم الشيخ للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمد عبد الحى، وتقديم باقة من الرقصات الاستعراضية منها البمبوطى والتنورة الراقصة، بينما قدمت فرقة الأقصر للفنون الشعبية بمسرح خليج نعمة بمدينة شرم الشيخ، العديد من التابلوهات الاستعراضية الراقصة التى نالت إعجاب الجمهور.