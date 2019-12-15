قتلى ومصابون في اصطدام نقل مع ميكروباص بدائرى الوراق

شهد الطريق الدائرى بمنطقة الوراق حادث مرورى مروع، منذ قليل، نتيجة تصادم سيارة نقل ثقيل مع سيارة ميكروباص أدت إلى انقلابه، وتوقف حركة السيارات فى اتجاه المحور والهرم.



وهرعت سيارات الإسعاف إلى محيط الحادث، بمحيط نزلة كوبرى الوراق لنقل الضحايا والمصابين إلى المستشفيات لتلقى العلاج، كما انتقلت الخدمات المرورية إلى محيط الحادث لتسيير الحركة المرورية، ونقل حطام الحادث بعيدا عن نهر الطريق.