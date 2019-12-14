إطلاق نار في مركز تجاري بأمريكا وإصابة شخص

أصيب شخص في إطلاق نار بمركز تجاري مزدحم بالقرب من مدينة أتلانتا الأمريكية، اليوم، وسط حالات فرار وذعر بين المتسوقين.



وأوضحت السلطات الأمريكية مساء اليوم أنه تم إطلاق الرصاص في حوالي الساعة 1:18 مساءً في قاعة الطعام بمركز كمبرلاند التجاري بمنطقة كوب، على بعد حوالي 14 ميلًا شمال وسط مدينة أتلانتا، وذلك وفق قناة "nbc" الأمريكية.



وقالت دينيل بويد المتحدثة باسم إدارة مكافحة الحرائق في مقاطعة كوب لشبكة "إن بي سي" "لقد كان الأمر عبارة عن شجار وخرج عن السيطرة ثم تحول لإطلاق نار أصيب فيه شخص واحد فقط، وقد هرب مطلق النار من مكان الحادث.



ووصلت قوات شرطة مقاطعة كوب إلى مكان الحادث في الساعة 1:50 مساءً، ولم يكن هناك "مطلق النار"، مشيرة إلى أنهم مستمرون في جمع المعلومات عن مطلق النار وأن هذا ليس حادث إطلاق نار بل حادثا معزولا.



وقالت ليندساي خان أحد مسؤولي المول التجاري "وقعت مشاجرة بين ثلاثة أفراد بعد ظهر اليوم في قاعة الطعام لدينا، وفي الوقت الذي نشعر فيه بالإحباط من هذا الحادث المنعزل، فإننا نشعر بالامتنان لعدم وجود إصابات أخرى وكانت تجربة مخيفة للمتسوقين والضيوف ونحن تساعد الشرطة في تحقيقاتها".