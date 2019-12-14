والدة الطفل زين تبكي بعد تحية الحضور لها في #منتدى_شباب_العالم

بكت رضوى موسى والدة الطفل زين يوسف، قاهر السرطان، خلال مشاركتها في منتدى شباب العالم، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، متأثرة بتحية الحضور لها.



وكانت الإعلامية إيمان الحصري طالبت الحضور بتحية، والدة زين، الأم التي وقفت تدعم ابنها وتوقيها، وتؤكد له إيمانها بأن القادم خير وسعادة.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، فاجأ الطفل زين يوسف، عقب إلقائه كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم، وطلب الرئيس من الطفل زين أن يصافحه.



وينعقد منتدى شباب العالم 2019، في نسخته الثالثة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمدينة شرم الشيخ بسيناء، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تشهد هذا العام مناقشة العديد من القضايا المحورية؛ كما يضم المنتدى هذا العام العديد من الفعاليات الجديدة والثرية.



وخلال المؤتمر تنظم جلسات نقاشية وورش العمل حول مهارات الشباب، الثورة الصناعية الرابعة، ونموذج الاتحاد من أجل المتوسط.



كما يتم تنظيم عدد من ورش العمل التحضيرية والتي تناقش العديد من القضايا المهمة منها مستقبل مهارات الشباب في عصر الثورة الصناعية الرابعة، شباب المتوسط: جذور مشتركة، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة: نحو عالم متكامل.

