أحمد حلمي يعلن حضوره حفل "الميدل بيست" في الرياض

أعلن الفنان أحمد حلمي عن نيته حضور حفل الميدل بيست الذي يُقام في الرياض بالمملكة العربية السعودية.



ونشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، فيديو للفنان أحمد حلمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال فيه "حلمي": "هلبس الباندانا وأطلع على حفل الميدل بيست في الرياض، أشوفكم هناك".



يُذكر أن مهرجان الموسيقى "ميدل بيست"، يعقد في الرياض على مدار 3 أيام، في الفترة بين 19 حتى 21 ديسمبر الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض، ويشمل المهرجان 18 حفلًا عالميًا و28 عرضًا.



وكان آخر أعمال حلمي فيلم "خيال مآتة" وشارك في بطولته منة شلبي وخالد ‏الصاوي وبيومي فؤاد ولطفي لبيب ‏وعبدالرحمن ‏أبوزهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال وإخراج خالد مرعي‎.‎

