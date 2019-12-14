تامر حسنى يكشف موعد طرح فيلم "الفلوس"

كشف الفنان تامر حسني، عن موعد طرح فيلمه الجديد "الفلوس"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، ونشر مقطع فيديو من حفل خاص للاحتفال بالفيلم.



وشارك تامر حسني، جمهوره بمقطع فيديو، يجمعه مع زوجته بسمة بوسيل، وعلق عليه قائلًا: "على أغنية ((حلو المكان)) من فيلم ((الفلوس)) إن شاء الله يوم ٢٥ ديسمبر بجميع دور العرض".



يذكر أن فيلم "الفلوس" بطولة تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، وآخرين إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف، مثل أحمد السقا ومى عز الدين وعلى ربيع وويزو، والفيلم من تأليف محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.