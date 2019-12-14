سبب وجود السبعة أعمدة فى منتدى شباب العالم

قال الدكتور بسام الشماع، عالم المصريات، إن منتدى شباب العالم 2019 اتخذ شعار السبعة أعمدة المرتبط بالسبع حضارات التى أثرت في الشخصية المصرية.



شعار السبعة أعمدة شعار منتدى شباب العالم

وأضاف بسام الشماع، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح"، والمذاع علي فضائية "dmc"، أنه ما زال المصريون يرتبطون بالحضارة وسمات المصرى القديم، وأيضًا المصري القديم قبل الحضارة المصرية قبل توحيد القطرين وبناء الأهرامات وبناء المسلات.



وأوضح عالم المصريات، أنها لم تولد في ليلة ويوم، ولكن كانت هناك إنجازات وحضارات مهدت للحضارة المصرية القديمة، لذلك المصري القديم حقق إنجازات كبيرة في كل العلوم، الطب والفلك.



ويذكر أنه تم استقبال آلاف الشباب المشاركين من كل دول العالم، يقف النصب التذكاري للأعمدة السبعة للهوية المصرية، معبرًا عن الرسالة الأكبر والأهم لمنتدى شباب العالم في نسخته الجديدة لعام 2019 بمدينة شرم الشيخ.



النصب التذكاري للأعمدة السبعة للشخصية المصرية فكرته مأخوذة من الكتاب الشهير للمؤرخ المصرس ميلاد حنا، وهو بالعنوان نفسه، ونشرت أول نسخة له عام 1989، واستوحى منه منتدى شباب العالم الفكرة في نسخته الماضية، واستعد بعرض أكثر جاذبية وتفاعلية له بعمل فني هذا العام وهو النصب التذكاري الذي تم تصميمه بطريقة مسرحية تفاعلية.