أشهر رسام بـ"سوهو سكوير": منتدى شباب العالم يدعم السياحة بشكل كبير

يعمل في مدينة السلام شرم الشيخ، وتحديدا في "سوهو سكوير"، مهمته بسيطة، وهي تقديم منتج للسياح لا يمكنهم إلا أن يحبوه، وهم كذلك كما قال لنا. يوسف صليب، فنان مصري اختار مجال الرسم مهنة له، أحبها هو ومن تعامل معه.



نشر البهجة بين السائحين في "سوهو سكوير" بمحافظة شرم الشيخ، هو الرسام يوسف صليب هو أشهر رسام بسوهو سكوير ويقبل عليه السائحين ليرسمهم.



يقول "صليب" لـ"الدستور" إنه يعمل منذ زمن سنوات عديدة في شرم الشيخ، مشيرا إلى أن السائحين يطلبون منه رسمهم وأكثر من يعشقون الرسم الأوكرانيين،



ويرى "صليب" أن منتدي شباب العالم يساعد على زيادة السياحة أكثر، مشيرا إلى أن السياحة ازدادت خلال الثلاث سنوات الماضية.



ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي ينظم بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وانطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم.



وتنطلق نسخة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.