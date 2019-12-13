ضبط "مستريح" استثمار عقاري فى الوادى الجديد

تمكنت مديرية أمن الوادي الجديد، مساء اليوم، من ضبط مدرس يعمل في مجال المقاولات بتهمة الاستيلاء على ملايين الجنيهات من المواطنين بمركز الخارجة، بحجة توظيفها في مجال الاستثمار العقاري بالمحافظة.



تلقى اللواء هشام لطفي، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغا يفيد بضبط " أسامة. م" 40 سنة، مقيم بمدينة الخارجة، متهم في 35 قضية جنائية بتهم النصب والاستيلاء على أموال المواطنين.



وضبطت إدارة البحث الجنائي بالمديرية المتهم، بعد ورود معلومات عن موقع تواجده، حيث كان هاربًا في نطاق إقليم القاهرة الكبرى، ونجح رجال المباحث في رصد تحركاته بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، والتي تمكنت من ضبطه بتهمة النصب والاستيلاء على مال الغير، حيث كان يستولي على أموال من المواطنين بقصد توظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري، وبناء وحدات سكنية مع تحرير عقود ملكية لنفس الوحدات السكنية لأكثر من شخص بالمحافظة.



وكشف مصدر أمني، عن أن المتهم جرى ضبطه، وجار حصر الأموال المتهم بالاستيلاء عليها، كما أنه متهم في 35 قضية متنوعة بواقع 29 قضية بنطاق محافظة الوادي الجديد و6 قضايا خارجها.