تجدد الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين فى العراق

تجددت الاشتباكات بين قوات مكافحة الشغب وعدد من المتظاهرين بالقرب من مبنى مجلس محافظة كربلاء جنوبي العراق، حسبما أفادت شبكة سكاي نيوز.



وفي وقت سابق من اليوم، أصيب خمسة متظاهرين عراقيين نتيجة الطعن بسكاكين، فجر الجمعة، من قبل مجهولين في مدينة كربلاء، وسط العراق، فيما يجري الاستعداد لمظاهرات حاشدة ضد الطبقة السياسية واستشراء الفساد.