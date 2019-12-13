"بحبك يا بسبوسة".. أمنيات كوميدية على شجرة كريسماس منتدى شباب العالم

«يارب أنجح صافي.. ارزقني الذرية الصالحة.. خليك ورا حلمك»، كلمات كتبها شباب منتدى العالم على شجرة عيد الميلاد، أمس، أثناء الاحتفال بإطلاق أنوارها.





وتهافت المشاركون في المنتدى على كتابة أمنياتهم على شجرة عيد الميلاد، التي جمعت بين الكوميديا والأماني.





«بحبك يا بسبوسة» كلمات كتبها أحد الشباب العاشقين المشاركين في منتدى شباب العالم، تلاها عبارات كثيرة عبرت عن أمنيات وأحلام المحتفلين بشجرة الكريسماس.





«يارب احفظ أولادي» أمنية تكررت كثيرا على شجرة الكريسماس، فلم ينس الآباء أبنائهم أثناء التواجد والاحتفال بهذه المناسبة السعيدة.





واحتفل منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة هذا العام برأس السنة الميلادية، ودعت إدارة المنتدى المشاركين للاحتفال بإضاءة "شجرة الكريسماس"، حيث كتبوا أمنياتهم للعام الجديد على مصباح مضيء بها، على أن تتم إضائتها جميعا في آن واحد؛ لتعطي مظهرًا بديعًا وتخلق روحًا مختلفة.





وأعربت إدارة المنتدى عن خالص أمنياتها لشعوب العالم باستقبال عام ميلادي سعيد مليء بالبهجة وتحقيق الأحلام.





وشهدت مدينة شرم الشيخ مساء اليوم، افتتاح مسرح شباب العالم ضمن فعاليات منتدى شباب العالم المنعقد في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمدينة السلام.





ويشهد مسرح شباب العالم عدة عروض إبداعية يقدمها شباب من مختلف جنسيات العالم، ويهدف المسرح لأن يكون منصة إبداعية لشباب العالم ومناقشة قضاياهم وعرضها.





كما يشهد مسرح شباب العالم مجموعة من العروض المسرحية الموسيقية والكوميدية في ظل مشاركة عدد كبير من الشباب المبدعين، ومن ضمن المشاركين في مسرح شباب العالم هذا العالم المطربة التونسية، غالية بنعلي، التي ستشارك بحفل غنائي يشهد الكثير من الأغاني الشرقية والغربية، كما تشارك المطربة اللبنانية ماريتا حلاني، بعرض غنائي للمرة الأولى لها، الأمر الذي أعربت عن امتنانها له.





يذكر أن مسرح شباب العالم يُقام للعام الثاني على التوالي ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، ليكون محورًا يجمع بين مختلف الفنون والثقافات وألوان الإبداع ومنصة للموهوبين لاستعراض مواهبهم وإبداعاتهم أمام شباب العالم.





منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة ألاف من شباب العالم، وتنطلق نسخة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.