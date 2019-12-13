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محمود حميدة يرد على منتقدي فيلم "ورد مسموم" بسبب المشاهد الجنسية

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 05:57 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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رد الفنان محمود حميدة، على الانتقادات التي طالت فيلمه الأخير "ورد مسموم"، بسبب المشاهد الجنسية التي ظهرت خلال أحداث الفيلم.

وقال الفنان محمود حميدة، خلال لقائه في برنامج "عرب وود"، والمذاع عبر فضائية "روتانا": "هل رأيت أي مشهد على الشاشة يبين الفعل الجنسي بين ذكر وأنثى لا يوجد، ولكن يحفزك على طرح الأسئلة".

جوائز فيلم "ورد مسموم"

الفيلم فاز بعدة جوائز من ضمنها اختياره كأفضل فيلم في مهرجان السينما الإفريقية بإسبانيا، وحصل من المهرجان الهندي ديوراما الدولي للأفلام على جائزة الجمهور لأفضل فيلم أجنبي، كما حصل على جائزة خاصة من لجنة تحكيم مهرجان الفيلم الأفريقي الدولي في نيجيريا، بالإضافة إلى حصده لـ3 جوائز في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الأربعين، كما أنه مرشح لجائزة الأوسكار كأفضل فيلم مصري.

الفيلم مأخوذ عن رواية للكاتب أحمد زغلول الشيطي وبطولة: كوكي، إبراهيم النجاري، صفاء الطوخي ومحمود حميدة، بجانب عمال منطقة المدابغ الذين استعان بهم "فوزي" ليرصد واقعهم المؤلم الغني بالقصص والحكايات التي تصلح لتجسيدها على الشاشة.

ويرصد الفيلم، الحياة اليومية لعمال المدابغ، دون التعرض لواقع التحرش والفقر وما فيه من بعض مساوئ الظروف الاجتماعية.

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