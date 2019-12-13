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محافظ القاهرة يشيد بدعم مؤسسات المجتمع المدني لأهالي الأسمرات

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 05:31 م
جريدة الدستور
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أشاد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بتعاون وشراكة مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم وتنمية كافة القطاعات الخدمية وخاصة القطاع الصحي ورفع المعاناة عن المواطنين خاصة غير القادرين.

جاء ذلك اليوم خلال تفقد محافظ القاهرة عقب صلاة الجمعة انطلاق فعاليات القافلة الطبية بحى الأسمرات ضمن مبادرة "عنيك في عنينا" للكشف عن أمراض العيون ومحاربة العمى لأهالي الحي بمدرسة "تحيا مصر" الابتدائية بالأسمرات، تحت رعاية مجلس الوزراء ودعم مؤسسة "صناع الخير" ونادى روتاري العبور.

وأكد المحافظ أن قوافل المبادرة الطبية لحماية عيون أطفالنا وسكان المناطق الاكثر احتياجاَ لدعم كافة شرائح المجتمع وخاصة غير القادرين تواصل نشاطها بمناطق القاهرة لتقديم خدماتها حيث تقوم بالكشف على عيون طلاب المدرسة والأهالي من كبار السن، بالإضافة إلى صرف الأدوية مباشرة للتلاميذ والحالات الذين يعانون من مشاكل في العيون، كما سيتم أخذ مقاييس للنظارات للذين يتم فحصهم وتشخيصهم ويحتاجون إلى نظارات.

وأوضح أن فعاليات القافلة ستشمل توقيع الكشف عليهم بواسطة استشاريين وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

كما شهد المحافظ فعاليات القافلة الطبية المتخصصة للأطفال التي نظمتها مديرية الشئون الصحية بالمركز الطبي 2 بحى الأسمرات، وشملت الكشف الطبي الكامل على جميع حالات الأطفال التي تتقدم من سكان حي الأسمرات والمناطق المجاورة وتقديم الأدوية والعلاج الطبى اللازم لهم بالمجان، مع إمكانية نقل الحالات فى حالة الاحتياج إلى مستشفيات كبرى مجاورة ومجهزة لاستكمال باقى الفحوص.

ويستقبل المركز الطبي 1 و2 بالأسمرات أكثر من 700 حالة ومريض يوميا بقيمة كشف جنيه واحد، وينظم حملات توعية مستمرة بشأن أهمية النظافة وتنظيم الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة وصحة المرأة، ويضم سيارتين إسعاف تعمل على مدار الساعة لتلقي ونقل أي حالات طارئة من أهالي وسكان الحي.

كان اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة قد أدى صلاة الجمعة بمسجد الأسمرات وسط أهالي المدينة والتفوا حوله عقب الصلاة، وأعربوا عن فرحتهم بالانتقال للمنطقة وتوفير المسكن الآمن لهم ولأسرهم وكافة الخدمات اللازمة لهم لتحقيق الاستقرار.

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