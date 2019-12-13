ضبط صاحبة فيديو تعذيب طفلها فى "الطالبية"

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط متهمة بتعذيب نجلها، وإجباره على الاتصال بوالده ليصطحبه إلى منزله.



ووجهت الأجهزة الأمنية عدة مأموريات لضبطها، حيث تبين عدم وجودها بالمنزل محل سكنها بشارع العروبة التابعة لمنطقة الطالبية.



كان قد تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، فيديو لسيدة تقوم بتعذيب نجلها بشكل وحشي، وتجبره على الاتصال بوالده لكي يصطحبه إلى منزله.



وظهر في الفيديو طفل صغير لا يتعدى عمره خمس سنوات، تقوم سيدة بضربه، وتطلب منه الاتصال بوالده وطلب مساعدته، قائلة: "قوله تعالى خدني، روح عيش معاه رميك زى الكلب، يا عديم الأهل أنا مش لاقيه راجل يسأل عليك، وأنا مش هربي عيال حد".



وطلبت السيدة من الطفل توجيه رسالة إلى والده وهو ما جعل الطفل يطلب من والده أن يأخذه قائلا:"تعالى خدني يا بابا مش عاوز أعيش معاها".



فيما طالب مستخدمو التواصل الاجتماعي، التوصل إلى هوية السيدة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، كما ناشدوا والد الطفل، عدم تركه عند أهل السيدة.



وتقوم الأجهزة الفنية بعملية فحص لتحديد المنطقة المسجل فيها الفيديو، وطرفى الاعتداء؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمة.