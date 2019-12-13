الاقتصاد الألمانى يحاول الخروج من مرحلة الضعف

يتوقع البنك المركزي الألماني، أن يتجاوز اقتصاد البلاد فترة الضعف الحالية على نحو تدريجي.



وأعلن البنك، اليوم الجمعة، في مدينة فرانكفورت الألمانية، أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام والعام المقبل على نحو متواضع، لكن من المحتمل أن يزداد على نحو أقوى بحلول عام 2021.



وقال رئيس البنك ينز فايدمان: "إلى جانب السياسة المالية الداعمة للاقتصاد بشكل واضح والسياسة النقدية التيسيرية للغاية، فإن الصادرات هى المحرك الرئيسي لتحسن التوقعات الاقتصادية".



ويتوقع البنك المركزي أن تسجل ألمانيا نموًا اقتصاديًا بنسبة 0.5% هذا العام، و0.6% العام المقبل، و1.4% عام 2021، ونسبة مماثلة عام 2022.



وتم بذلك خفض التوقعات لهذا العام والعام القادم، في حين تم رفع التوقعات لعام 2021 بشكل طفيف.



وقال البنك المركزى إنه من المرجح أن تتغير القوى المحركة للاقتصاد العام المقبل.



وبينما كان الطلب المحلي في الغالب يقود النمو، فإنه من المتوقع أن يزداد الطلب الخارجى بشكل أكبر مجددًا العام المقبل، وأوضح فايدمان أن هذا من شأنه أن يساعد القطاع الصناعى على التعافى.



وفي المقابل، فإنه ليس من المتوقع أن ينمو الطلب المحلي بشكل حيوى.