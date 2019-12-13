إزالة 154 حالة تعدٍ على النيل

استمرت وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع حماية وتطوير نهر النيل، في إزالة كل التعديات للوصول إلى "نيل بدون تعديات"، ونحو تحقيق معدلات إنجاز غير مسبوقة في عداد النيل، ضمن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضى الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية.



وقال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، إنه منذ بداية شهر ديسمبر وحتى اليوم الجمعة، تم إزالة «154» حالة تعدٍ علي مجري نهر النيل، ليصبح إجمالي ما تم إزالته منذ انطلاق الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015، عدد "٥٠٢١٦" حالة تعد على مجري نهر النيل تتنوع ما بين مباني سكنية ومخالفات ردم بالمجري ومخالفات تلوث سواء بالصرف أو الأقفاص السمكية.



وأكد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، أنه يتم حصر التعديات على كل الترع والمجاري المائية والرياحات بمختلف المحافظات من أجل تدقيق حصرها، في إطار الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية؛ لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات.

