كيف ردت أحلام على عتاب فجر السعيد لها؟

عاتبت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، صديقتها الفنانة الإماراتية أحلام، على عدم استقبالها لها في المطار بعد عودتها من رحلة علاج طويلة بالخارج.



وقالت فجر السعيد، في عتابها لأحلام، عبر صفحتها على "تويتر": "حبيبتي أم فاهد لا يمكن تتصورين أيش أكثر شي تضايقت لما ما جيتي باريس ولا رافقتيني في رحلة العودة كما وعدتيني.. قلتيلي أنا وديتك باريس وأنا بردك الكويت تمشين.. وللأسف هذا ما صار".



وأضافت: "وهم ما لقيتك بالمطار بس لقيت وردك بالبيت.. الورد ما يعوضني عنك ولا عن شوفتك".



في الوقت نفسه ردت عليها أحلام، قائلة: "هذا الشي اللي صار الحمد لله رجعتي بلادك مع أهلك على رجولك وأنا راعيتك مثل بنتي وقت ما كنت أحس إني لازم أكون معاك وإنتي تبيني جنبك وما تركتك ولا لحظه بس اليوم محبينك كثير وحوالينك الله لا يحرمك منهم وإنتي بخير نورتي أم عثمان بيتك وأشوفك بخير دايما".



وكانت فجر السعيد، قد عانت من أزمة صحية شديدة وتم نقلها للخارج لتلقي العلاج وحرصت الفنانة أحلام، على مرافقتها خلال رحلة مرضها حتى إنها اضطرت لتأجيل تصوير برنامج The Voice من أجل أن تكون معها.



