عبدالله النجار: لولا وجود الأزهر لكان للشر الإخواني بُعد آخر

قال الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الأزهر الشريف لا يمكن أن يكون عائقا للدولة المدنية ولا الدولة الوطنية ولا للنظام السياسي في أي دولة أو في أي مجتمع.



وأضاف "النجار" خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي حمدي رزق، أن الأزهر يعلم الناس علوم، لو أنها تُركت لغيره لضل الناس وذهبوا في عالم التيه والضياع.



وأوضح أن تجربة الإخوان عندما ركبوا الموجة الدينية واستغلوا الدين لفسادهم العالمي تؤكد ذلك، مشيرا إلى أنه لولا وجود الأزهر لكان للشر الإخواني بُعد آخر واستطاع أن يؤدي أطماعه وأهدافه التي ينشدها على مستوى العالم كله.

