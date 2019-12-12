الشيوخ الأمريكي يعترف رسميا بإبادة تركيا للأرمن

أقر مجلس الشيوخ الأميركي، مساء اليوم الخميس، بالإجماع قرارا يعترف بإبادة تركيا للأرمن خلال القرن الماضي.



من جانبها اعتبرت أنقرة أن قرار الشيوخ الأمريكي بشأن الإبادة الأرمنية يعرض العلاقات التركية الأميركية للخطر.



وشدد رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية على أن إقرار الكونجرس مشروع قانون بشأن الأرمن يهدّد العلاقات بين أنقرة وواشنطن.



وأضاف رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية "شاركنا الأمريكيين دوافعنا وأهدافنا منذ بداية عملية نبع السلام في شمال سوريا، والعقوبات والتهديدات لن تثنينا عن حماية أمننا الوطني".



وأوضح المسؤول التركي أن تحالف واشنطن مع وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا كان سياسة غير حكيمة منذ البداية.



وأقر مجلس النواب الأمريكي أكتوبر الماضي مشروع قانون إبادة تركيا للأرمن وأحاله للشيوخ ليكون معتمد رسميا من غرفتي الكونجرس.