ماذا قال خالد سليم عن دوره في "بلا دليل"؟

عبر الفنان خالد سليم، عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها عن مسلسله الجديد "بلا دليل"، والمعروض خلال الوقت الحالي.



وقال خلال لقائه في برنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر "نجوم إف إم": "تلقيت ردود فعل رائعة من أول حلقة وكانت ملفتة ومبهرة وإيقاعها سريع والصورة كانت رائعة".



وأضاف: "من الحلقة الأولى شخصيتي (عمر بركات) الناس أحبتها لأنها مختلفة عن كل ما قدمته من قبل، وهو شخصية انتهازية ويحب جمع الأموال ومتباهٍ بعلاقاته طاووس في نفسه، ومع توالي الأحداث الناس بدأت تجد اختلافا في الشخصية".



ويشارك في بطولة المسلسل خالد سليم، نيقولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، عمر الشناوي، جمال عبدالناصر، أشرف زكي، إنعام الجريتلي، أحمد كرارة، ديانا هشام، شيرين عرفة، مها نصار، محمد لطفي، هاجر الشرنوبي، وتأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفي.

