بكري: أردوغان يسعى لإحياء الإمبراطورية العثمانية

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يريد إحياء الإمبراطورية العثمانية، وذلك من خلال اتفاقية التعاون الأمني مع فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي، والتي تفتح الباب له بأخذ مساحة مياه إقليمية والتنقيب عن الغاز.



وأضاف بكري، خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "السراج يبيع لبيا والمنطقة العربية كلها مقابل الحفاظ على كرسيه".



من ناحية أخرى، شهدت المؤسسات الأوروبية على مستوى وزراء الخارجية ومستوى زعماء دول الاتحاد الأوروبي، حالة من الاستنفار لحشد وتعبئة الصفوف في مواجهة السياسات الخارجية التركية القائمة على التوسع.



وتقود قبرص واليونان توجه داخل الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات صارمة على تركيا، إن لم تتراجع عن أطماعها في مناطق بحرية في المياه الإقليمية لدولتين عضوتين في الاتحاد الأوروبي.

