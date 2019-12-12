بحثا مستجدات التظاهرات.. سفير مصر بلبنان يلتقي وليد جنبلاط

بحث السفير المصري في لبنان ياسر علوي، الخميس، تطورات الأوضاع السياسية في لبنان مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في ظل استمرار التظاهرات بأنحاء البلاد وتعثر تشكيل حكومة جديدة.



جاء ذلك خلال استقبال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في دارته بكليمنصو، السفير المصري يرافقه مستشار السفارة في بيروت عبدالله زهدي، بحضور الوزير السابق غازي العريضي ومفوض الشؤون الخارجية في الحزب زاهر رعد.



وأوضحت وسائل إعلام لبنانية أنه جرى خلال اللقاء عرض مختلف المستجدات والتطورات السياسية.



وتستمر التظاهرات في عموم لبنان منذ أكتوبر الماضي اعتراضا على تدهور الأوضاع الاقتصادية وتفشي الفساد، وسط استمرار المشاورات لاختيار رئيس وزراء جديد خلفا لسعد الحريري الذب قدم استقالته نهاية أكتوير الماضي.