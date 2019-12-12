ياسمين نيازي ضيفة "ساعة سعيدة" مع عبدالفتاح الجريني (صور)

حلت النجمة ياسمين نيازي ضيفة على برنامج "ساعة سعيدة" مع النجم المغربي عبدالفتاح الجريني، وبمشاركة النجم المغربي فؤاد زبادي، ومن المقرر أن تذاع الحلقة خلال الأيام القادمة.



وحضرت "ياسمين" بصحبة مدير أعمالها سيكا سمير، وغنت العديد من أشهر أغانيها كما قامت بعمل ديو غنائي مع "الجريني" خلال الحلقة وتفاعل معها الحضور.



وظهرت "ياسمين" خلال الحلقة بإطلالة أنيقة خطفت الأنظار، واستمرت الحلقة أكثر من ساعتين ما بين الغناء والحديث عن أعمالها الفنية في الفترة القادمة.

