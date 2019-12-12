صحيفة: جونسون يراهن على شعبية حزبه في الانتخابات البريطانية

تقف بريطانيا على مفترق طرق في الانتخابات العامة المبكرة التي يمكن أن تجعل البلاد تتجه إلى أقصى اليسار تحت حكم جيريمي كوربين أو في النهاية تغادر الاتحاد الأوروبي تحت قيادة بوريس جونسون.



وبحسب صحيفة ذا استراليان، فقد توجه الناخبين البريطانيين، اليوم الخميس للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية البريطانية الثالثة منذ خمسة سنوات، وهي الانتخابات الحاسمة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وقد فتحت أبواب الاقتراع في صباح أمس الخميس، في الساعة السابعة صباحًا لإدلاء البريطانيين بأصواتهم حتى الساعة العاشرة من مساء أمس لاختيار نوابهم الـ 650.



وبحسب الصحيفة تعد الانتخابات رهانًا لبوريس جونسون رئيس الوزراء الحالي على شعبية حزبه وتاريخه، بينما يعقد جيريمي كوربين زعيم حزب العمال المعارض آمال كبرى على فشل جونسون.