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الثقافة

الدقهلية تناقش أثر تيار الوعي الثقافي على المجتمع

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 02:29 م
الهيئة العامة لقصور
الهيئة العامة لقصور الثقافة
جمال عاشور
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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، بمواقع فرع ثقافة الدقهلية، حيث عقد نادي أدب طلخا أمسية شعرية.

شارك في الأمسية مجموعة من الشعراء، منهم حسن أبو عرب بقصيدة "خيوط الفجر"، ممدوح عرابي بقصيدة "أجمل ذكريات"، وحنان فتحي بقصيدة "صحاب جداد"، وسكينة جوهر بقصيدة "في ليل المحاق"، والسيد وادي بقصيدة "هاتي القصائد"، ومصطفى الششتاوي بقصيدة "من أنت"، وإسلام نبيل بقصيدة "أغمضي عينيك"، وتخلل الأمسية مقطوعات موسيقية على العود للفنان مجدي يوسف.

كما عقد قصر ثقافة منية النصر لقاءً أدبيًا، وبدأ بتلاوة قرآنية بصوت محمد إبراهيم، وشارك في الأمسية الدكتور يسري عبد الجواد بقصائد الفصحى والعامية، ولفيف من الشعراء، منهم زينب أبو الفتوح، ومريم قنديل، ونبيل عبد الرحمن، ومحمد المرسي، ومحب أيمن.

تخلل اللقاء فقرة غنائية للموهبة سلمى أيمن، بجانب مناقشة كتاب "سن البلوغ" تأليف الدكتور مصطفى الديواني، يتناول طرق للتوعية للفتيان والفتيات فى سن المراهقة.

نظم بيت ثقافة بني عبيد ورشة بعنوان "تيار الوعي الثقافي وتأثيره"، وذلك بالتعاون مع مكتبة ميت سلسيل شارك فيها الشاعر محسن الخضرجي، موضحًا مفهوم الوعي الثقافي وكيفية نشره بالمجتمع من خلال عناصره وتشمل القراءة وتنمية المهارات الإبداعية والأدبية والفنون.

وأضاف الشاعر عماد حسنى أن الثقافة لها بالغ الأثر على الفرد والمجتمع، وأشاد بدور الهيئة العامة لقصور الثقافة في نشر الوعي الثقافي.

كما عقد بيت ثقافة المنزلة محاضرة بعنوان "الهجرة غير الشرعية الأسباب والحلول"، بالتعاون مع مدرسة حسن طوبار الابتدائية، تناولت تعريف الهجرة غير الشرعية بأنها انتقال الإنسان من موطنه إلى بلاد أخرى، ولكن الانتقال لا يتفق مع القواعد والأحكام الخاصة، بالهجرة والطرق القانونية.

كما وضحت أسباب الهجرة ومنها الاقتصادية والسياسية والدينية، ومن الحلول التي تمنع الهجرة غير الشرعية وضع آليات خاصة بالعلاج الوطني والدولي، وتكاتف الجهود الدولية، وسن التشريعات والقوانين التي تمنع مغادرة الإنسان لبلاده بشكل غير شرعي.

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