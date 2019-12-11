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عالم

النيجر تتسلم معدات عسكرية أمريكية بـ21 مليون دولار

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 11:47 م
جريدة الدستور
محمد عمر
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سلمت الولايات المتحدة الأمريكية، شريحة ثانية من المعدات العسكرية إلى دولة النيجر، بما في ذلك 13 ناقلة جند مدرعة لدعمها في مواجهة الإرهاب.

وكشف موقع "ديفنس ويب"، اليوم الأربعاء، أنه تم نقل المعدات إلى الجيش النيجيري في 5 ديسمبر الجاري من قبل السفير الأمريكي إريك ويتاكر، واستقبلها وزير الدفاع الوطني إيسوفو كاتامبي.

وكشفت السفارة الأمريكية في النيجر، أن القوات المسلحة النيجيرية ستستخدم المعدات الخاصة بقوة دول مجموعة الساحل المشتركة ""G5، حيث تجري عمليات مكافحة الإرهاب، كما ستدعم الحفاظ على سلامة مواطني النيجر.

وتشمل المعدات، التي تشكل جزءًا من تبرع بقيمة 21 مليون دولار، 13 ناقلة جند مدرعة طراز Mamba، و86 نظام اتصال، وأربعة شاجنات طراز Armory.

وكان تم تسليم الشريحة الأولى من المعدات في العاصمة نيامي في 6 يونيو الماضي، وشملت معدات نقل ووقود وشاحنات مياه بخلاف أنظمة الملاحة التي تعمل بنظام GPS ومعدات للجنود.

وقال الجيش الأمريكي، إن مساعدة الولايات المتحدة للقوات المشتركة في مجموعة الساحل الخمسة ليست سوى عنصر واحد من دعم القطاع الأمني الأطول الذي توفره الولايات المتحدة للنيجر.

ومن بين الدعم الآخر الذي قدمته الولايات المتحدة هذا العام مركز للقيادة والسيطرة قيمته 16.5 مليون دولار، تم تسليمه إلى القوات المسلحة النيجيرية في فبراير الماضي وتتكون من مبنى جديد ومركزين للعمليات التكتيكية القابلة للنشر وأجهزة اتصالات متخصصة.

وتتعرض النيجر لهجمات إرهابية قوية آخرها اليوم الأربعاء، حيث قتل ما لا يقل عن 70 جنديًا بخلاف 30 مفقودًا في هجوم على قاعدة عسكرية للجيش بالقرب من الحدود مع دولة مالي وأمس قتل 3 جنود في هجوم على معسكر للجيش في منطقة تاهوا.

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