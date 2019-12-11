إيطاليا تنفي سقوط طائرتها المسيرة بدفاعات الجيش الليبي

نفى وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إن تكون الطائرة المسيرة بريديتور التي سقطت في ليبيا الشهر الماضى، أسقطت بدفاعات الجيش الليبي وذلك وفق معلوماته وأن التحقيقات جارية بشأن الواقعة، بحسب القنوات الفضائية الإيطالية، الأربعاء.



وقال دي مايو، أمام لجنة شنغن البرلمانية،الإيطالية، الأربعاء: لا معلومات بحوزتنا تشير إلى إسقاط الطائرة، بل يمكن أن يكون الأمر مجرد عطل، الأمر الذي يبرر بالتالي وصولها إلى مناطق أخرى في ليبيا أيضًا.



وأصدرت السفارة الإيطالية في ليبيا، بيانا قالتفيه: إن طائرة إيطالية من طراز بريديتور، تحطمت على الأراضي الليبية من قبل السلاح الجوي، الشهر الماضي.



وأضافت السفارة، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الطائرة كانت تقوم بمهمة لدعم عملية البحر الأمن، وأن التحقيقات جارية للتأكد من أسباب الحادث.



يذكر أن هيئة الدفاع الإيطالية، أعلنت فقدان الاتصال بالطائرة، تابعة لقواتها الجوية، موضحة أنه جاري العمل للتأكد من أسباب حدوث ذلك، وذكرت هيئة الدفاع الإيطالية، في بيان لها، أن الطائرة نفذت مهمة لدعم عملية "البحر الآمن" موضحة أنها اتبعت خطة طيران تم إبلاغها للسلطات الليبية من قبل.



وأضافت هيئة الدفاع الإيطالية في بيانها، أنه جاري العمل على مزيد من التحقيقات للتأكد من أسباب الحادث.