Game of Thrones يتصدر.. جوجل تعلن أكثر الأعمال التلفزيونية شهرة في 2019

أعلنت شركة جوجل اليوم الأربعاء، عن قائمة الأعمال التلفزيونية الأكثر بحثا واهتماما فى عام 2019، وكشفت الستار عن الأعمال التي جذبت انتباه العالم على مدار الـ12 شهرا الماضية.



وقالت شركة جوجل فى بيانها: "لقد كان عاما هائلًا بالنسبة إلى الأعمال الدرامية التلفزيونية، حيث كانت سلسلة أعمال Game of Thrones الثامنة الأكثر بحثًا لهذا العام في قائمة جميع الموضوعات الرئيسية" بحسب ما أوردته صحيفة الإندبندنت البريطانية.



وجاء مسلسل تشيرنوبيل "Chernobyl"، الذى فاز بـ 10 جوائز إيمي فى المركز الثانى من حيث أكثر الأعمال التلفزيونية بحثًا لهذا العام.



وتابعت الصحيفة أن البرامج التلفزيونية البريطانية تلقى إهتمام كبير وشعبية كبيرة جدًا، حيث جاء البرنامج البريطاني "love island" فى المرتبة الثالثة، وجاء "I’m a Celebrity" فى المرتبة الخامسة من حيث الأعمال التلفزيونية الأكثر بحثًا على جوجل.