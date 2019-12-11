مشاهد حصرية من تدريب خالد النبوى على القتال فى "ممالك النار"

حصلت "الدستور" على مشاهد خاصة وحصرية من تصوير النجم خالد النبوي للمشاهد القتالية، الخاصة بأحداث مسلسله الجديد "ممالك النار"، الذي قدم خلاله عملًا قيمًا لاقى نجاحات عديدة مصحوبة بردود أفعال إيجابية للغاية.



واحتوى الفيديو على أحد مشاهد النبوي وهو يقاتل بالسيف، ضمن أحداث حلقات المسلسل، وبدا وهو عنيف للغاية لإقناع الجمهور بتلك المشاهد التي تم تصويرها على شواطئ تونس.



المشهد تم تصويره بأربع كاميرات وبعدة زوايا مختلفة من خلال عدسة المخرج البريطاني بيتر ويبر، الذي صور العمل بالكامل في تونس بتكلفة 40 مليون جنيه.



"ممالك النار" بطولة خالد النبوي، محمود نصر، رشيد عساف، كندة حنا، منى واصف، عبدالمنعم عمايري، خالد كمال، وعاكف نجم، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج المخرج الإنجليزي بيتر ويبر.