نادي الشرقية يحصد جائزة أفضل فريق هوكي في إفريقيا

حصل نادي الشرقية الرياضي على جائزة أفضل فريق هوكي بقارة إفريقيا، من اتحاد الاتحادات الإفريقية "أوكسا" كأفضل إنجاز لفريق هوكي عن الفترة الماضية.



كانت الجائزة قد تم تسلمها من قبل سيف حامد، رئيس الاتحاد الافريقي للهوكي، في الاحتفالية التي نظمها اتحاد الاتحادات الافريقية، ومن المقرر أن يقوم الاتحاد الافريقي بدوره، بتسليمها للاتحاد المصري، ومن ثم تسليمها إلى نادي الشرقية، وذلك بعد النجاحات الكبيرة التي حققها الفريق وتتويجه بلقب بطولة إفريقيا للأندية.



ويعد ما حققه فريق الهوكي بالنادي يستحق التكريم، بعد أن كتب تاريخا مشرفا من خلال البطولات التي حصدها خلال الفترة الماضية، خاصة على الصعيد القاري.



يذكر أن فريق هوكى الشرقية للرجال قد حصد بطولة افريقيا للمرة الـ25 فى تاريخه، فيما حصل فريق الآنسات على أول بطولة لافريقيا فى تاريخهن.