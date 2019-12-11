بالأرقام.. الإحصاء يكشف تحسن هيكل الصادرات المصرية خلال 2019

كشف تقرير رسمي حديث عن تحسن هيكل الصادرات لصالح السلع تامة الصنع، والتي ارتفعت نسبتها إلى 45.1% من جملة صادرات مصر خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2019، والتي ارتفعت قيمتها إلى 8.9 مليار دولار خلال 2019، مقابل 8.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2018.



ووفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن صادرات مصر من الوقود شهدت هي الأخري تحسنًا ملحوظًا، بعد أن ارتفعت حصتها من جملة الصادرت إلى 22.3% خلال 2019، مقابل 20.7% في 2018، حيث أظهر التقرير أن قيمة 4.3 مليار جنيه مقابل 4 مليارات دولار.



كما ارتفعت الصادرات من السلع نصف المصنعة إلى 8.9 مليار دولار مقابل 8.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.