"الانتقالي الجنوبى" يشيد بنجاح القمة الخليجية بالرياض

أشاد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس قاسم الزُبيدي، بنجاح القمة الـ40 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، التي عُقدت أمس الثلاثاء، بالعاصمة السعودية الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.



وأثنى الزبيدي، على حرص المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي لإحلال السلام في المنطقة، وهو ما تبين في البيان الختامي لقمة الرياض، الذي أكد على أهمية التمسك بمجلس التعاون الخليجي، لمواجهة تحديات المنطقة، مع الحرص على قوة مجلس التعاون الخليجي، وإدانة كل أشكال التدخلات الإيرانية بالمنطقة العربية، واستمرارهم بمكافحة الإرهاب.



وثمن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، الاهتمام الذي أبداه قادة مجلس التعاون باتفاق الرياض، الذي جرى توقيعه بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية، وتقديرهم الكبير للجهود التى بذلتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لإنجاح الاتفاق.