الكشف المجاني على 3688 مواطنًا بالمجان في أسوان (صور)

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، قافلة طبية للكشف المجاني في قرية بلانة بمركز نصر النوبة، وقرية البصيلية قبلي بمركز إدفو، واستمرت أعمال كل قافلة منهم لمدة يومان، وذلك تحت إشراف الدكتور طارق صبح، منسق القوافل الطبية بالمديرية.



ويأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي (حياة كريمة)، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية، وتحت رعاية الدكتور أيهاب عماد حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان.



واسفرت أعمال القوافل عن إجراء الكشف الطبي على 3688 مواطنًا، بالإضافة لإجراء فحص وتحاليل طبية، وعقد ندوات تثقيف صحي لأكثر من 854 سيدة بالمكان.



وقد ضمت القافلة أيضًا، عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى صرف العلاج المناسب لكل حالة.