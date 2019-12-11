مصرع ربة منزل أثناء عملية إجهاض داخل عيادة خاصة بالمنصورة

لقيت ربة منزل بمدينة المنصورة مصرعها أثناء إجراءها عملية إجهاض داخل عيادة لعدم رغبتها فى الإنجاب، فيما اتهمت أسرتها الطبيب بالإهمال والتسبب فى وفاتها.



وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يُفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ثان المنصورة بوفاة إحدى السيدات داخل عيادة طبيب أمراض نساء بمنطقة ميت حدر بمدينة المنصورة.



وبانتقال ضباط المباحث برئاسة المقدم محمد مطر رئيس المباحث إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين وفاة المدعوة "آية. أ. أ" 26 سنة، ربة منزل، ومقيمة بشارع الجلاء، داخل عيادة الدكتور "صلاح. م. ا. غ" 77 سنة، طبيب أمراض نساء، ومقيم شارع مراد بالجيزة، وذلك أثناء إجراءه لها عملية إجهاض نظرًا لعدم رغبتها في الإنجاب مرة أخرى وتوفيت أثناء إجراء العملية.



وبسؤال والدتها وتدعى "نعيمة. س. ح. ع" ربة منزل، وشقيقتها وتدعى "دعاء" ربة منزل، ومقيمتان بشارع محمود درويش بمدينة المنصورة اتهمتا الطبيب بالإهمال الطبي مما أدى لوفاتها وبسؤال شقيقة زوج المتوفاة وتدعى "دعاء. ح. ص. ح" 42 سنة، ربة منزل، ومقيمة بمنطقة كفر البدماص بالمنصورة، قررت بأن شقيقها زوج المتوفاة ويدعى "أحمد" 31 سنة متواجد حاليًا خارج البلاد يعلم بإقدام زوجته لإجراء عملية إجهاض.



وبتقنين الإجراءات تم ضبط الطبيب المشكو في حقه وبسؤاله نفى تسببه في وفاتها، وعلل سبب الوفاة قيامها بتناول بعض الأدوية للمساعدة في عملية الإجهاض، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.