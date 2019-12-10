الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 الموافق 13 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شاهد.. لحظة تبادل إطلاق النار بين الشرطة الأمريكية ومنفذ هجوم نيوجيرسي

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 10:34 م
جريدة الدستور
أبوزيد على
طباعة
تداول نشطاء أمريكيون منذ قليل، على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر لحظة استهداف مطلق النار بمدينة جيرسي سيتي بولاية نيوجيرسي الأمريكية.

ويظهر في الفيديو المتداول تبادل إطلاق النار بين شرطة جيرسى سيتى ومنفذ الهجوم، وسط سماع دوي عنيف لطلقات الرصاص، لفترة استمرت لمدة ساعة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن إطلاق نار وقع داخل محل بقالة صغير، نتج عنه إصابة شرطي برصاصة في الرأس، انتشرت قوات الأمن بكثافة في موقع الحادث للسيطرة على منفذ الهجوم.

وغرد أحد شهود العيان على الحادث على موقع تويتر بأن "معركة بالأسلحة النارية تدور بين رجال مسلحين والشرطة في نيوجيرسي. إصابة شرطي واحد ومسلح واحد حتى الآن، بحسب الشرطة، المسلح المصاب واصل إطلاق النار وهو ساقط أرضا حتى مات".

وأعلنت المدارس في المنطقة وضع إغلاق طارئ يمنع خلاله مغادرة الأفراد أو دخولهم، إلى حين تم إعطاء إذن بإعادة فتح أبوابها.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن دوافع منفذ الهجوم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نيابة فرنسا: هجوم ستراسبورج عملا إرهابيًا

قاتل الـ4 فى هجوم ستراسبورج: مسجل خطر وكان يصيح «الله أكبر»

رئيس وزراء هولندا يعرب عن قلقه البالغ إزاء حادث أوتريخت

الشرطة الدنماركية: إصابات جراء إطلاق نار قرب مدينة هورسهولم

موضوعات متعلقة

منذ يوم

فواكه تساعدك على إزالة دهون البطن

منذ حوالي 16 ساعة

من هى عفيفة إسكندر التى يحتفل بها جوجل؟

منذ يومين

انخفاض أسعار الوحدات العقارية بالتجمع الخامس بنسبة 8%

منذ حوالي 5 ساعات

"التعاون الخليجى" يدعم مصر فى قضيتى سد النهضة ومكافحة الإرهاب

الصور

image description

نجوم الفن يودعون الراحل سمير سيف

image description

"مطروح" تتحمل نفقات علاج 10 حالات مرضية

image description

طلاب المنيا في "النواب" للمشاركة ببرلمان شباب الجامعات

image description

جامعة الزقازيق تستقبل مفتى العراق

image description

5 ملايين جنيه لشراء مستلزمات طبية لمستشفيات الدقهلية

الأكثر قراءة

الإسكندرية تعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول

انفجار داخل «الإخوان» بعد اعتراف رجالها بـ«فضائح مرسى»

نائب وزير الزراعة: انخفاض أسعار اللحوم يضر بمصلحة المستهلك

"شفاه الشيطان".. موضة جديدة يُحذر منها الأطباء

أيام زمان

أقدم 5 روايات في تاريخ مصر.. تعرف على آباء الرواية المصرية

«صواريخ الهانم».. هكذا شاركت نادية لطفي في حربي الاستنزاف وأكتوبر

باروكة سمير صبرى.. أسرار أشهر معارك السبعينيات

عمر الشريف يحكى تفاصيل عشقه للقمار.. «لولاه لأصبحت من أثرياء العالم»

نجم الساعة

أقدم 5 روايات في تاريخ مصر.. تعرف على آباء الرواية المصرية

الصحة

إنجاز طبي جديد لعلاج سرطان الثدي الأكثر فتكًا

3 نشاطات تجنبي ممارستها بالمكياج

تطوير عدسات لاصقة تشحن لاسلكيا

غالبية الأطفال المسافرين لا يتلقون لقاح الحصبة

الرئيس نيوز

انطلاق العرض الخاص لفيلم "جودي" الإنجليزي بسينما الزمالك

"الصحة" تنفي رصد أي حالات "التهاب سحائي" على مستوى الجمهورية

"المالية" تحسم أزمة "بدلات المخاطر"

"الخارجية البحرينية": قطر غير جادة في إنهاء أزمتها مع الدول الأربع

منوعات

يخت فاخر يتحول إلى غواصة ليصبح "مخبأ سريا للغاية"

سر ظاهرة "هالة القمر" التى أثارت الغموض فى لندن

عملاء أمازون يشتكون من اختراق حساباتهم

عودة أحد أقمار منظومة "غلوناس" للعمل من جديد

كشكول

أول تعليق للتعليم على واقعة الاعتداء على معلمة في الجيزة

"النيلي" يطمئن على صحة طالبات تحفيظ القرآن المصابات في حادث سير

انطلاق فوج طلابي من جامعة المنيا لزيارة مشروعات هضبة الجلالة

وكيل تعليم البرلمان لـ"شوقي": عملت شيء حلو لكن لا تستطيع تطبيقه

إسلام سياسي

"الطرق الصوفية" تجهز خدماتها لإستقبال المريدين فى مولد الحسين

شاهد كيف يتلقى أطفال الدواعش تدريباتهم داخل مخيم الهول - فيديو

بعد تفسيره الخاطىء للقرآن ...الأوقاف تفصل الصوفى إبراهيم أبوحسين من الخطابة والصوفية تتبرأ منه

فرحة إخوانية بعدم حضور أمير قطر للقمة العربية

مقالات الرأي
ماجد حبته
ولم يذهب تميم!
د.مينا بديع عبدالملك
فى جذور العلاقات المصرية - الإثيوبية الراسخة
منى رجب
الرياضة داخل المدارس.. والفنون أيضًا
ثروت الخرباوي
رجوع الشيخ الإخوانى إلى صباه
المزيد

الثقافة

ولىُّ الحياة.. رسائل "الحرافيش" لـ"نجيب محفوظ" فى عيد ميلاده الـ١٠٨

"الكل واحد ضد الإرهاب".. محاضرة بثقافة دمياط

أم كلثوم نجيب محفوظ: "كرتونة تفاح" كانت أجر والدي مقابل نشر أعماله الأدبية في لبنان (حوار)

ثقافة جنوب سيناء تناقش تأثير الشعراء فى المجتمع

صفحتنا ع الفيس بوك