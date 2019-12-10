شاهد.. لحظة تبادل إطلاق النار بين الشرطة الأمريكية ومنفذ هجوم نيوجيرسي

تداول نشطاء أمريكيون منذ قليل، على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر لحظة استهداف مطلق النار بمدينة جيرسي سيتي بولاية نيوجيرسي الأمريكية.



ويظهر في الفيديو المتداول تبادل إطلاق النار بين شرطة جيرسى سيتى ومنفذ الهجوم، وسط سماع دوي عنيف لطلقات الرصاص، لفترة استمرت لمدة ساعة.



وذكرت وسائل إعلام محلية أن إطلاق نار وقع داخل محل بقالة صغير، نتج عنه إصابة شرطي برصاصة في الرأس، انتشرت قوات الأمن بكثافة في موقع الحادث للسيطرة على منفذ الهجوم.



وغرد أحد شهود العيان على الحادث على موقع تويتر بأن "معركة بالأسلحة النارية تدور بين رجال مسلحين والشرطة في نيوجيرسي. إصابة شرطي واحد ومسلح واحد حتى الآن، بحسب الشرطة، المسلح المصاب واصل إطلاق النار وهو ساقط أرضا حتى مات".



وأعلنت المدارس في المنطقة وضع إغلاق طارئ يمنع خلاله مغادرة الأفراد أو دخولهم، إلى حين تم إعطاء إذن بإعادة فتح أبوابها.



ولم يتم الكشف حتى الآن عن دوافع منفذ الهجوم.