البابا تواضروس يرسل تعازيه لأسرة المخرج سمير سيف

أقيمت، مساء اليوم، صلوات تجنيز المخرج السينمائي الراحل الدكتور سمير سيف بكنيسة السيدة العذراء بمنطقة أرض الجولف.



شارك في الصلوات أصحاب النيافة الأنبا موسى أسقف الشباب، والأنبا بسنتي أسقف حلوان والمعصرة، والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس الذي نقل للأسرة والمحبين تعزيات قداسة البابا تواضروس الثاني.



وتتلقى أسرة المخرج الراحل العزاء الأربعاء المقبل في كنيسة مارمرقس الرسول بمصر الجديدة.



على صعيد آخر، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صوم الميلاد، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 42 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.